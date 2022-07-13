В Челябинске восстановили движение трамваев после ДТП на Цвиллинга

В ГИБДД сообщили, что женщина за рулем иномарки не справилась с управлением

В Челябинске восстановили движение трамваев по улице Цвиллинга после того, как автомобиль вылетел на пути. Подробности ДТП ИА «Первое областное» рассказали в Госавтоинспекции.

«Женщина, управляя „Шевроле-Авео“ не справилась с управлением и совершила наезд на трамвайные пути в районе дома 60 по улице Цвиллинга. В результате происшествия никто не пострадал», — прокомментировали в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

На месте работали сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, днем в среду, 13 июля, автомобиль заехал на трамвайные пути на пересечении улиц Цвиллинга и Евтеева. Из-за этого остановилось движение трамваев, сообщили очевидцы.

Напомним, этим летом в Челябинске завершают ремонт трамвайных путей на улицах Цвиллинга и Первой Пятилетки. Для пассажиров обустраивают современные посадочные платформы и остановки.