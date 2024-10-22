В Челябинске восстанавливают водоснабжение многоквартирного дома

Работы обещают завершить к вечеру 22 октября

Жильцы дома № 4 на улице Аносова сообщили ИА «Первое областное», что с 16 октября 2024 года сидят без воды. Кроме того, у них нет информации, что происходит и когда вернутся блага цивилизации.

«ЖЭК-5 отвечает: „Причина неизвестна. Когда начнут что-то делать, тоже неизвестно“. Водовоз пообещали: „После обеда, ненадолго, следите“. А кто работает, как быть? Да и не натаскаешься ни для мытья, ни для готовки», — переживает жительница дома Евгения.

В МУП «ПОВВ» информация о неполадках появилась еще раньше, 14 октября. Видимых причин аварии не обнаружили. Лаборатория вместе с сотрудниками структурного подразделения «Горводопровод» искала место повреждения. Об этом сообщил представитель предприятия журналисту ИА «Первое областное». Позднее удалось найти повреждение на трубопроводе в районе дома № 6 на улице Хлебозаводской.

«Жителям был организован подвоз воды. На период ограничения ресурса водомат № 95, ул. Пекинская, 5, наливает воду бесплатно с 08:00 до 23:00», — отмечается в ответе на запрос.

По данным жильцов, за воду в водомате все же приходится платить. Но самое главное, на предприятии назвали предполагаемые сроки восстановления водоснабжения в доме на Аносова. Подать воду в дом обещают во второй половине дня 22 октября.