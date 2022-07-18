В Челябинске восстанавливают облик исторического центра города

Рассказываем, где и какие проводят работы

В Челябинске проходит масштабная работа по восстановлению архитектурного облика города в границах улиц Труда, Карла Маркса и пешеходной части Кировки. Начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Павел Крутолапов рассказал 18 июля на аппаратном совещании о том, каковы результаты проделанной работы на сегодняшний день.

«На пешеходной Кировке была проведена большая работа по части исключения нестационарных торговых объектов, в том числе тех, которые загораживали облик на объекты культурного наследия. В генплане города у нас впервые за всю историю Челябинска появилась формулировка исторического центра, сейчас ведется разработка правил землепользования и застройки, в рамках которых будет создана специализированная зона исторической застройки с повышенными требованиями к застройке в этой зоне», — доложил Павел Крутолапов.

Кроме того, по его словам, на сегодняшний день проанализированы все фасады, составлены полные развертки улиц и полный перечень мероприятий, благодаря которым Кировка была бы в максимально удовлетворительном состоянии. Все эти работы были завершены в июле.

«Подобная работа была совершена по улицам Труда и Карла Маркса: было проанализировано каждое здание, прописаны мероприятия, которые включают в себя работы по объектам благоустройства с целью создания безбарьерной среды для улучшения качества прилегающей территории, по ремонту фасадов и архитектурно-художественной подсветке», — добавил Павел Крутолапов.

Мэр Челябинска Наталья Котова подтвердила, что была проведена большая работа не только управлением по архитектурно-градостроительному проектированию, но и комитетом по управлению имуществом и администрацией Центрального района.

В ближайшее время необходимая работа будет проведена с собственниками зданий, чтобы работа по восстановлению архитектурного облика города продолжилась.