В Челябинске воспитанники детского сада сделали обереги для бойцов СВО

Куколки отправятся на передовую вместе с другим гуманитарным грузом

В Челябинске воспитанники детского сада № 368 ко Дню защитника Отечества сделали для бойцов СВО открытки и обереги. Как сообщила воспитатель группы «Елочка», малыши все сделали сами и очень старались порадовать находившихся на передовой парней, передает челябинское отделение Народного фронта.

«Мы с моими воспитанниками решили отправить ребятам открытки и обереги к 23 Февраля. Они все нарисовали и сделали сами», — рассказала воспитательница.

Участие в этом процессе приняли и ее дети: брат женщины находится на СВО, и его племянницы очень ждут, когда дядя вернется домой.

«Все время спрашивают, когда он приедет», — добавляет воспитательница.

Открытки и обереги малыши уже передали для отправки в зону СВО. В ближайшее время машины с гуманитарным грузом отправятся в путь, чтобы успеть все доставить к празднику.