В Челябинске воспитанники детского сада № 368 ко Дню защитника Отечества сделали для бойцов СВО открытки и обереги. Как сообщила воспитатель группы «Елочка», малыши все сделали сами и очень старались порадовать находившихся на передовой парней, передает челябинское отделение Народного фронта.
«Мы с моими воспитанниками решили отправить ребятам открытки и обереги к 23 Февраля. Они все нарисовали и сделали сами», — рассказала воспитательница.
Участие в этом процессе приняли и ее дети: брат женщины находится на СВО, и его племянницы очень ждут, когда дядя вернется домой.
«Все время спрашивают, когда он приедет», — добавляет воспитательница.
Открытки и обереги малыши уже передали для отправки в зону СВО. В ближайшее время машины с гуманитарным грузом отправятся в путь, чтобы успеть все доставить к празднику.