В Челябинске восемь городских автобусов изменят схему движения с января

Также город запустит два новых маршрута

В Челябинске в январе изменят схему движения сразу пяти автобусов, сообщает пресс-служба мэрии.

Маршрут № 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал»

С 1 января автобусы будут проходить по улице Завалишина (вместо Октябрьской) в обоих направлениях. Это позволит улучшить доступ к автостанции «Восточные ворота» и обеспечит удобство пересадок на межмуниципальные маршруты.

В остальном схема движения останется без изменений.

Маршруты № 130 и № 150

С 1 января на территории поселка Солнечного автобусы будут ездить по новому маршруту через обустроенную остановку в Первомайском переулке. Из поселка — без изменений.

Маршрут № 10к

С 3 января трасса автобуса будет продлена до «Агроуниверситета», заезжать на парковку ТРК «Родник» автобус больше не будет.

Количество машин на маршруте по будням увеличится до 18, что позволит сохранить прежний интервал движения — 10 минут в часы пик.

Маршрут № 132 «Красное Поле — Челябинск»

С 3 января автобус перестанет заезжать в поселок Челябэнерго. Пассажиры могут воспользоваться автобусами № 10к или № 26.

Маршрут № 142 «Чичерина — „Вавиловец“»

С 3 января трасса маршрута будет продлена до поселка Северного.

Маршрут № 203 «Областной инфекционный центр — Областная больница»

С 3 января автобус будет доезжать до автовокзала «Центральный»: пассажирам станет удобнее добираться до инфекционного центра в Малой Сосновке.

Маршрут № 22а «ЧКПЗ — Александра Шмакова»

С января маршрут станет маршрутом № 22 «Ул. Генерала Брусилова — ЧКПЗ». Количество автобусов увеличится с 20 до 24.

Также с 3 января в городе будут запущены два новых маршрута.

Маршрут № 37 «Квартал у озера — станция Межозерная»

Автобус будет проходить по улицам Конструктора Духова, Мехколонна‑7, Герасимова и Зальцмана.

Маршрут № 216 «ЖК „Голос L-Town“ — Челябинск (Чичерина)»

Автобус будет проходить через поселки Терема и Градский Прииск.



