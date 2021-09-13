В Челябинске волонтеры высадили живую изгородь вдоль детской больницы

Это совместная акция РЖД, Росгвардии и благотворительного движения «Искорка»

Волонтеры РЖД решили сделать подарок родному Челябинску и вместе с благотворительным движением «Искорка» высадили живую изгородь, которая отделит медгородок областной детской больницы от оживленной проезжей части улицы Блюхера. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает пресс-служба «Искорки».

Проект «Зеленая защита» выиграл грантовый конкурс волонтерских и социальных проектов корпоративных волонтеров РЖД «Проводники хороших дел». На средства, выделенные благотворительным фондом «Почет», закупили кустарник и на днях высадили его под окнами хирургического корпуса, где лежат в том числе онкобольные дети.

«Волонтеры выбрали, пожалуй, самый красивый кустарник из всех неприхотливых — калинолистный пузереплодник. Ему почти не страшны болезни и вредители. А чем больше его подстригаешь и придаешь форму, тем он больше разрастается. И разрастается быстро — через год-два вдоль медгородка уже будет живая изгородь», — говорят в «Искорке».









Корчевать старые пни и сажать кустарник железнодорожникам помогала Росгвардия, военный оркестр которой время от времени выступает под окнами детской больницы.

В самой «Искорке» давно мечтают посадить в медгородке яблоневую Аллею жизни в честь всех детей, которые столкнулись с тяжелыми недугами, а также в знак благодарности медикам.