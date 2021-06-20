В Челябинске волонтеры растянули огромный баннер в поддержку медиков

Люди в белых халатах отмечают сегодня профессиональный праздник

В это воскресенье, 20 июня, тысячи медработников отмечают профессиональный праздник. И сотни тысяч южноуральцев поздравляют по случаю всех, кто имеет отношение к медицине. В Челябинске у стен Драматического театра участники общественного объединения «Волонтерская рота боевого братства» растянули огромное полотно с благодарственной надписью.

На белом баннере всего четыре слова: «Спасибо за вашу работу!». И несколько медицинских символов. Объяснять, что к чему в эти дни никому не приходится. Уже более года медики всего мира в тяжелейших условиях сражаются с коронавирусом. Кому-то эта борьба даже стоила жизни. Но люди в белых халатах мужественно исполняют свой профессиональный долг.





Кстати, на следующей неделе в Челябинске откроют памятник врачам-героям. Фигура медика, разрывающего руками коронавирус, появится в сквере имени Андреевского на пересечении улиц Доватора и Воровского.

А накануне 50 лучших медиков со всей области получили премию губернатора. Об одном из них — враче-рентгенологе Екатерине Сумной — мы подготовили большой материал. Легендарному докутору уже исполнилось 90 лет, но на пенсию она даже не собирается.

Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «Волонтерская рота боевого братства» работает в Челябинске с апреля 2021 года. По словам руководителя региональной ячейки Георгия Пономаренко, «Волонтерская рота» создана для поддержки идей патриотизма.