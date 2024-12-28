В Челябинске волонтеры поздравили детей, проходящих лечение от онкологии

Под окна клиники к маленьким пациентам пришли Дед Мороз и Снегурочка

Благотворительное движение «Искорка Фонд» и волонтеры поздравили с Новым годом ребят, которые проходят лечение от онкологии в Челябинской областной детской больнице.

Многие маленькие пациенты проводят в клинике месяцы. Вот и Новый год десятки ребят встретят вдали от близких, в больничных стенах. В канун праздника под окна их отделения пришли Дед Мороз и Снегурочка.

«Своей акцией мы хотим показать детям, которые находятся на лечении, и их родителям, что в своем испытании они не одиноки. Что есть люди, которые поддерживают их в трудную минуту и дарят еще одно предновогоднее чудо», — говорит директор БД «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Татьяна Сачко поблагодарила волонтеров фонда за то, что многие из них поддерживают «Искорку» и ее подопечных годами, и пожелала всем здоровья и счастья в новом году.

Материал подготовлен ИА «Первое областное».