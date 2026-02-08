В Челябинске военные полицейские отмечают профессиональный праздник

Впервые на официальном уровне

Сегодня, 8 февраля, сотрудники военной полиции Минобороны России отмечают свой профессиональный праздник. Указ об учреждении Дня военной полиции подписал президент России Владимир Путин в конце января. Интересно, что свой праздник «красные береты» отметят уже в 15-й раз и лишь в первый раз — на официальном уровне. Подробнее о том, откуда берет свое начало военная полиция, чем занимается сейчас и когда стражи порядка отмечали свой день до утверждения праздника — в материале ИА «Первое областное».

Высшая военная полиция была создана 8 февраля 1812 года в результате военной реформы. В задачи сотрудников органа военной разведки входило: изучение положения противника в тылу, получение информации о передвижении войск неприятеля, противодействие шпионажу.

Эта структура развивалась и совершенствовалась на протяжении двух веков, и в результате 1 декабря 2011 года было сформировано современное Главное управление военной полиции министерства обороны России. Именно в этот день сотрудники ведомства и стали отмечать свой профессиональный праздник — неофициально. Дата же нового, официального праздника приурочена к дню создания Высшей военной полиции.

У военных полицейских множество обязанностей: они защищают жизни, права и свободы военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил России в воинских подразделениях и на территории военных объектов, следят за правопорядком и дисциплиной, охраняют объекты Вооруженных сил, патрулируют военные городки и выполняют ряд других важных задач.

С началом спецоперации обязанностей у сотрудников военной полиции стало больше: они проверяют документы на блокпостах, причем часто под обстрелами, сопровождают военнопленных, выявляют диверсантов, расследуют преступления.

С 2016 года батальоны военной полиции работают в Сирии. Там они охраняют важные российские объекты, обеспечивают безопасность мирных жителей в освобожденных от террористов населенных пунктах, участвуют в гуманитарных акциях.

Интересно, что 90% личного состава военной комендатуры являются ветеранами боевых действий. То есть в военной полиции работают люди, которые отважно отстаивали интересы Родины в боях и доказали свою надежность.

Сотрудники военной полиции Челябинска за отличную службу неоднократно награждались государственными и ведомственными наградами. Кроме того, челябинское подразделение не раз становилось лучшим среди военных комендатур Центрального военного округа. А с 2022-го удерживает 2 место.