В Челябинске воду на Первом озере признали небезопасной для крещенских купаний

Качество воды не соответствует гигиеническим нормативам

В преддверии праздника Крещения Господня Роспотребнадзор проверил воду на водоемах, где организуют купели. Результаты исследований показали, что на Первом озере вода не соответствует нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в пресс-службе челябинского управления Роспотребнадзора.

Верующим, которые собираются окунуться в прорубь на Первом озере, рекомендуют соблюдать меры предосторожности: не глотать воду, не допускать попадания на слизистые оболочки и не купаться, если на теле есть открытые раны.

Напомним, в Челябинске на Крещение оборудовали пять купелей: две на озере Смолино, еще две — на Шершневском водохранилище и одну на Первом озере.