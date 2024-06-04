В Челябинске водителям трамваев подняли зарплату

В третий раз за полгода

С 1 июня в Челябинске водителям трамваев подняли зарплату: часовые тарифные ставки выросли на 20%, сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

Кроме того, в ближайшем будущем зарплату поднимут работникам служб по ремонту подвижного состава и энергохозяйства.

В компании также напомнили о премиях и компенсациях водителям. Так, за безаварийное вождение предусмотрена квартальная премия до 15 тысяч рублей. В течение года с даты трудоустройства иногородним выплачивают компенсацию за наем жилья в размере 5 тысяч рублей, а ипотечникам — в размере 2,5 тысячи рублей в течение трех лет с даты трудоустройства.

А еще сотрудникам «ЧелябГЭТ» выплачивают премию в размере 5 тысяч рублей за каждого привлеченного водителя.

«Благодарим работников за ваш труд и профессионализм. Уверены, что это повышение станет дополнительным стимулом для вашей успешной работы!» — написали в телеграм-канале организации.

Для Челябинска продолжают закупать трамваи. Так, до конца 2024 года в город должны поставить 30 современных вагонов.