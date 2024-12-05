В Челябинске водителя оштрафовали за гирлянду на машине

Госавтоинспекция призывает автомобилистов отказаться от декоративных украшений

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В Челябинске водителя Toyota оштрафовали на 500 рублей за украшение машины гирляндой, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«После общения с инспекторами водитель осознал необходимость соблюдения правил и стандартов безопасности, особенно в отношении внешних модификаций своего транспортного средства», — рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов отказаться от декоративных украшений на транспорте, чтобы не рисковать безопасностью на дорогах.

За отказ от снятия украшений водителю грозит арест до 15 суток, штраф четыре тысячи рублей или обязательные работы.