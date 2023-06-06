В Челябинске водители снесли ограждение на пешеходной Кировке

Власти считают, что пешая зона должна быть полностью ограждена

Нерадивые автомобилисты снесли ограждение у пешеходной части улицы Кирова. Об этом на аппаратном совещании рассказал вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. Ограждение уже восстановили, но глава города Наталья Котова поручила усилить контроль за въездом транспорта на Кировку. Также через некоторое время там появятся знаки, ограничивающие движение самокатов и велосипедов, передает ИА «Первое областное».

Инцидент, по словам вице-мэра, произошел в прошлую пятницу. Автомобилисты вырвали с корнем ограждающую конструкцию, чтобы заехать на Кировку. Сейчас ограждение восстановили и ограничили там движение. Устанавливаются дополнительные вазоны, со всеми арендаторами проводятся беседы по использованию авто на пешеходном участке.

«Надо обязательно связываться с полицией при таких беспорядках и усиливать контроль за въездом транспорта. Пешеходная зона должна оставаться пешеходной. Проговорите со всем арендаторами и собственниками о том, что есть время, в которое можно завозить товар. Во все остальное время на Кировке не должно быть автотранспорта», — поручила мэр Челябинска.

Кстати, через полторы-две недели на пешеходной части улицы Кирова и на набережной реки Миасс выставят дорожные знаки, ограничивающие движение велосипедов и самокатов. Все согласованные решения уже приняты. Эта мера коснется и набережной реки Миасс.

«Комиссия по безопасности дорожного движения прошла на прошедшей неделе. Все согласованные решения по улице Кирова, по ограничению велосипедов и средств индивидуальной мобильности, приняты. В течение полутора-двух недель все дорожные знаки будут выставлены, в том числе и на набережной», — заявил Андрей Ксензов.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что запрет движения самокатов и велосипедов на Кировке обсуждали в конце мая. Тогда было предложено установить знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено» и 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». С наступлением тепла в адрес мэрии стали поступать жалобы от пешеходов. До этого власти добились лишь снижения скорости в пешеходных зонах до 10 километров в час.