В Челябинске водителей будут штрафовать за выезд на полосу для общественного транспорта

Сумма составит от 1,5 тысячи рублей

Челябинских автомобилистов скоро начнут штрафовать за выезд на выделенные полосы для общественного транспорта, сообщил сегодня, 19 сентября, начальник УГИБДД по региону Иван Путков.

«На всех выделенных для транспорта полосах появятся комплексы видеофиксации, и любое нарушение повлечет штраф. Водители еще не привыкли к новым полосам, поэтому меры пока не принимаем», — сообщил Иван Путков.

Власти уже в этом дорожном сезоне намерены внедрить четыре новые выделенные полосы, чтобы повысить скорость движения автобусов и троллейбусов, а также развести потоки общественного и личного транспорта. В итоге протяженность «выделенок» в городе составит более 34 км, а существующие полосы движения сузят до нормативной ширины в 3,25 метра. Где появятся коридоры для общественного транспорта (ОТ) и какой от этого ожидают эффект —в материале ИА «Первое областное».

