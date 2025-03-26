В Челябинске вода вышла на набережную

Накануне увеличили сброс из Шершневского водохранилища

Возле Троицкого моста у филармонии в Челябинске оградили участок прогулочной зоны. Уровень реки Миасс заметно поднялся, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне увеличился сброс воды из Шершневского водохранилища. По данным Минэкологии, его держали на уровне 50 кубометров в секунду. Специалисты наблюдают за уровнем воды в реке Миасс. Параметры сброса обещают менять в зависимости от ситуации.

Напомним, из-за воды пришлось отключить часть светильников на набережной в районе Арт-сквера. Об этом сообщала мэрия Челябинска.





Подобное происходило в июле 2024 года, когда сильные продолжительные ливни накрыли водой Челябинскую области. Тогда подтопления в городе были более значительны, Миасс разливался сразу в нескольких местах. При этом сброс с Шершней увеличивали до 100 кубометров в секунду (обычно 5 кубометров).