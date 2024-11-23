В Челябинске вода в реке Миасс окрасилась в зеленый цвет

Как это объяснили в Минэкологии

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Жительница Центрального района Челябинска гуляла в районе вантового моста и обнаружила, что вода в реке Миасс окрасилась в ярко-зеленый цвет. Девушка поделилась видео с ИА «Первое областное». Мы обратились в министерство экологии региона и выяснили, что в воду попал краситель уранин.

«18 и 19 ноября в Челябинске прошли проверки теплосетей. В ходе работ специалисты добавили в систему отопления безопасный краситель уранин, чтобы выявить утечки. Гражданам рекомендовалось в случае обнаружения на поверхности земли или в кранах воды зеленого цвета сообщать об этом в АО „УСТЭК-Челябинск“. Сделать это нужно и в этом случае»,— сообщили в ведомстве.

Зеленая вода в реке означает, что близлежащая теплосеть повреждена, и вода, которая обычно течет по трубам отопления, попала в Миасс. Сообщить о повреждении можно диспетчеру компании «УСТЭК» по номеру 246-40-00.