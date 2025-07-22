В Челябинске вода из‑под крана изменит цвет на несколько дней

Все из‑за переключения между водоводами

В Челябинске в период с 23 по 26 июля запланировано переключение между водоводами для устранения повреждений. Скорость потока воды в трубах увеличится, из-за этого из-под крана может пойти вода с измененными цветом, вкусом или запахом, предупредили в МУП «ПОВВ».

Изменения качества воды затронут жителей Центрального, Советского, Ленинского и Тракторозаводского районов.

Челябинцев просят отнестись с пониманием к возможным трудностям.

Кстати, пить такую воду или готовить на ней не рекомендуется. А для бытовых нужд — стирки, мытья посуды — она вполне безопасна.

Чуть больше недели назад жители этих же районов сообщали, что из кранов шла желтая и даже коричневая вода. Тогда в МУП «ПОВВ» сообщили, что к изменению цвета привели переключения между водоводами, необходимые для переврезки на новый водовод в Сосновском районе. Часть водоматов тогда перевели в бесплатный режим.