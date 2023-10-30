Во вторник, 31 октября, в Челябинске практически на весь день отключат светофор на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького, сообщает пресс-служба администрации города.
«Светофор будет отключен с 08:30 до 18:00», — уточняют в мэрии.
Кроме того, в связи с проведением инженерных работ до 4 ноября ограничено движение транспорта на пересечении улиц Энтузиастов и Витебской. Движение будет затруднено по крайней правой полосе в около домов № 18 и № 18А по улице Энтузиастов.
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