В Челябинске во Дворце спорта «Юность» можно зарегистрироваться на портале «Госуслуги»

Создать или подтвердить учетную запись можно в часы работы пункта вакцинации

В Челябинске во Дворце спорта «Юность», самом крупном пункте вакцинации на Южном Урале, теперь можно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» или подтвердить свою учетную запись. Об этом сегодня, 13 ноября, ИА «Первое областное» сообщил генеральный директор МФЦ Челябинской области Дмитрий Язовских.

«Зарегистрироваться на „Госуслугах“ теперь можно и во Дворце спорта „Юность“ в часы работы пункта вакцинации. Там же можно подтвердить свою учетную запись на портале»,— рассказал Дмитрий Язовских.

Для этого горожанам необходимо будет предъявить сотрудникам МФЦ паспорт и СНИЛС.

Зарегистрироваться или подтвердить учетную запись можно будет в часы работы пункта — с 10:00 до 20:00 ежедневно и без выходных до 21 ноября.

Напомним, регистрация на «Госуслугах» необходима для того, чтобы получить QR-код о вакцинации.

Кстати, во Дворце спорта «Юность» можно не только поставить прививку от коронавируса: на этой неделе там открыли бесплатный пункт диагностики новообразований.