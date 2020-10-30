Более 1 000 кубометров снега вывезли из Челябинска

Снегоуборочная техника работала всю ночь.

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Уборка снега в Челябинске планово продолжается. В ночь с 29 на 30 октября на улицах города работало 82 единицы техники. Дороги убирали 34 комбинированных дорожных машины, 39 МТЗ, а также 9 погрузчиков.

«На снегосвалку вывезено за ночь 1 104 кубометра снега», — прокомментировали ситуацию в городской администрации.

Сегодня, 30 октября, на улицах города будет работать 129 единиц техники: 38 КДМ, 53 МТЗ, 25 погрузчиков, 10 самосвалов, а также 3 автогрейдера. Кроме того, на ручную уборку направлено 248 рабочих.