В Челябинске вновь ограничат движение на перекрестке Косарева — Кашириных

Движение будет затруднено около недели

На пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных на северо-западе Челябинска вновь будет ограничено движение. После ремонта магистрального коллектора МУП «ПОВВ» восстановит дорожное покрытие, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы пройдут в два этапа.

На первом с 10 часов 9 апреля до 8 часов 11-го будет ограничено движение по улице Братьев Кашириных — по четырем полосам в сторону центра; движение по улице Косарева от Братьев Кашириных к Университетской набережной полностью закроют.

С 10 часов 11 апреля до 10 часов 15-го сохранится ограничение движения по двум полосам улицы Братьев Кашириных в сторону центра; движение по улице Косарева от Университетской набережной к Братьев Кашириных будет полностью закрыто.

МУП «ПОВВ» просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и по возможности выбирать альтернативные пути для передвижения.