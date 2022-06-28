В Челябинске вместо ржавых труб укладывают стальные теплосети с системой контроля утечек

В городе продолжается второй этап опрессовок

В Тракторозаводском районе Челябинска на улицах Шуменской и Краснофлотской проходит ремонт тепловых сетей, в ходе которого на место старых труб укладывают новые стальные с системой оперативно-диспетчерского контроля за утечками. Работы начались в мае и будут продолжаться до конца июля, сообщили 28 июня в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск».

Работы по замене труб на участке протяженностью 560 метров начали вести сразу с двух сторон, чтобы сократить сроки ремонта теплотрассы. На данный момент одна бригада проводит замену трубопровода со стороны улицы Комарова по улице Краснофлотской, другая — по улице Шуменской. Для того чтобы жители домов не остались без горячей воды на два с половиной месяца, были смонтированы временные трубопроводы.

«Новые стальные трубы уберегут жителей микрорайона от внеплановых отключений отопления и горячего водоснабжения в зимний период, а специалистов нашей компании от необходимости выполнять ремонты в стесненных для себя временных рамках и при неблагоприятных погодных условиях. Уложенные еще в 1976 году тепловые сети микрорайона изрядно износились. Следы от коррозийных повреждений были настолько сильны, что могли спровоцировать аварийную ситуацию. Единственное место, где они сейчас могут находиться, — это склад металлолома»,— прокомментировал начальник третьего эксплуатационного района АО «УСТЭК-Челябинск» Денис Белослудцев.

Теплоэнергетики признались, что ремонтировать сети во дворах сложнее, чем на открытом участке дороги, поскольку необходимо учитывать множество факторов: близость к месту проведения работ парковок, детских площадок, клумб и многое другое. Но жителей многоквартирных домов заверили, что после того, как все работы по замене труб будут выполнены, благоустройство будет восстановлено в полном объеме.

Подготовка к отопительному сезону в Челябинске началась в конце мая. Тогда на склады АО «УСТЭК-Челябинск» прибыла часть необходимых материалов и оборудования и начались ремонтные работы в разных частях города.

На сегодняшний день завершается второй этап опрессовки. Однако в Северной зоне Металлургического района горячую воду пока не дадут: там выявили нарушения, которые предстоит устранить.

Третий этап опрессовки стартует с 5 июля и затронет почти 900 жилых домов.