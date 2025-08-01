В Челябинске вместо незаконных стоянок оборудуют скверы с видеонаблюдением

Новое прогулочное место появилось в Тракторозаводском районе

В Челябинске решили не просто уходить от незаконных стоянок между дворами, но и сразу возводить на их месте прогулочные зоны. Практику оценил глава города — Алексей Лошкин осмотрел объекты благоустройства в Тракторозаводском районе. До конца лета планируется обновить 66 дворов в городе и 14 общественных пространств, сообщает мэрия после рейда главы.

Береговая линия Первого озера теперь превратилась в место для променада. За обновление объекта проголосовали более 43 тысяч жителей. Экскурсию мэру провела глава администрации Тракторозаводского района Татьяна Букреева.

Она показала, как построили спуски к воде, выложили тротуарной плиткой дорожки, установили скамейки, урны, биотуалеты. Здесь оборудовали велодорожку, спортивные и игровые площадки, смонтировали освещение и систему видеонаблюдения.

«Интересное решение — большой габион, который, безусловно, станет отличительной чертой этого места. Жителям очень понравилась набережная, особенно она популярна в жаркие дни. Надеюсь, что таких объектов в Челябинске будет больше», — оценил Алексей Лошкин.

На ЧТЗ обустроили и шесть дворовых территорий. Например, на улице Зальцмана по программе «Инициативное бюджетирование» обновили проезды и тротуары, построили дополнительные парковки, новые детские и спортивные площадки.

А у дома № 10 на улице Первой Пятилетки вместо парковки установили скамейки, вымостили дорожки тротуарной плиткой, установили красивые фонари и световую гирлянду. Вместо ограды теперь растет живая изгородь из барбариса и кизильника.

«Это планомерная работа с незаконными стоянками, которые еще есть на территории города. Чтобы после демонтажа они не появлялись снова, мы сразу переходим к благоустройству территории в виде таких небольших скверов у дома с освещением и системой видеонаблюдения», — резюмировал Алексей Лошкин.

По поручению губернатора Алексея Текслера все работы по благоустройству должны закончить до конца лета. В этом году в Челябинске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустроят 14 общественных пространств. А по «Инициативному бюджетированию» обновят 66 дворов.