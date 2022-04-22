В Челябинске вместе с детьми центра «Аистенок» на субботник вышли сотрудники газовой компании

Ребята и взрослые убрали мусор, расчистили газон и подготовили клумбы

На Южном Урале стартовали субботники. В Челябинске на весеннюю уборку вышли самые маленькие южноуральцы. Воспитанники детского центра «Аистенок» надели перчатки и взяли в руки лопаты. Вместе с ребятами разделили желание сделать город чище сотрудники компании «НОВАТЭК».

Даниилу Вебер всего 11, но ему доверили серьезное дело. Воспитанник центра «Аистенок» заботится об эстетике — на площадке детского дома он изготавливает ограждение для будущей клумбы.

«Нам нужен субботник, чтобы у нас было красиво, чисто. Чтобы был красивый газон и выросли цветы», — объяснил Даниил.

Детям, которые остались без попечения родителей, помогает «НОВАТЭК». Сотрудники компании тоже поучаствовали в субботнике, и не только на территории «Аистенка». Губернатор Алексей Текслер 20 апреля провел областное совещание, в ходе которого поручил главам муниципалитетов и членам регионального правительства привести в порядок улицы после зимы. «НОВАТЭК» к весне свои владения подготовил одним из первых.

«Сегодня все сотрудники нашей компании с удовольствием приняли участие в ежегодном субботнике. Также является доброй традицией то, что мы приехали в центр помощи детям „Аистенок“, к нашим подшефным. Самое главное, что мы приучаем их к труду и свою традицию передаем самым главным людям на планете — детям», — прокомментировал гендиректор «НОВАТЭК-Челябинск», вице-спикер ЗСО Челябинской области Вадим Ромасенко.

Город стал чище, а сотрудники компании счастливее. Признались, что теснее сплотились, пока собирали листву.