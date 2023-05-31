В Челябинске включат волшебную подсветку на телебашне в День защиты детей

На сооружении «запустят» воздушные шарики и салюты

В День защиты детей, 1 июня, на челябинской телебашне включат специальную подсветку в честь этого праздника. Как сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре, архитектурно-художественную подсветку запустят в 22:30. На башне появятся салюты, воздушные шарики и флаг праздника, символизирующий единство и разнообразие людей, передает ИА «Первое областное».

«Для детей этот день особенно радостный: наступило лето и долгожданные каникулы. Яркая волшебная подсветка телебашни станет еще одним радостным событием для малышей и подростков», — отметила начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Олеся Толкунова.

В праздничный день немало мероприятий ожидается в Челябинске. Например, завтра в горсаду имени Пушкина откроется фестиваль песочных скульптур. Помимо развлекательной программы ребят ждет мастер-класс по созданию сказочных героев из песка. Кроме того, необычный киносеанс устроит семья Климиных: они выставят проектор прямо во дворе у своего дома, чтобы показать забавный семейный фильм «Каникулы маленького Николя».