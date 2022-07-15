В Челябинске включат сирены для проверки системы оповещения

Горожан просят сохранять спокойствие

В среду, 20 июля, в Челябинске будет проходить проверка муниципальной системы оповещения с включением сирен и громкоговорителей, сообщила сегодня, 15 июля, Единая дежурная диспетчерская служба города.

Проверка будет проходить в период c 10:35 до 10:45 и с 13:20 до 13:30.

В ЕДДС уточнили, что звук сирены означает сигнал «Внимание всем!».

«Услышав его, следует включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий», — пояснили в службе.

Горожан попросили сохранять спокойствие во время проверки.