В Челябинске ВИЧ-положительным матерям раздадут молочные смеси для грудничков

Получить питание на детей можно бесплатно в областном Центре СПИДа

ВИЧ-позитивные матери, которые воспитывают грудных малышей, получат в подарок молочную смесь. Банки с детским питанием выдают в областном Центре СПИДа. Об этом ИА «Первое областное» во вторник, 21 декабря, рассказали в центре «Есть мнение». Именно эта общественная организация приобрела смеси для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Женщинам с ВИЧ и так выдают детские смеси бесплатно в роддомах и поликлиниках. Но для этого нужно собрать пакет документов. А это не всегда получается с младенцем на руках. В среднем коробка детской смеси стоит 450 рублей. Такая трата существенна, особенно для матери-одиночки. Наши подарки помогут мамам с грудными детьми сэкономить деньги, а также станут стимулом чаще посещать Центр СПИДа», — рассказал руководитель центра «Есть мнение» Юрий Авдеев.

Напомним, ВИЧ-инфекция передается через грудное молоко, поэтому ВИЧ-положительным мамам рекомендуют переходить на заменители грудного молока.