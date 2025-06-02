В Челябинске ветераны СВО вместе с семьями посетили шоу Московского цирка

Кульминацией представления стал номер с тиграми

В Челябинске ветераны СВО вместе с семьями посетили шоу Московского цирка. В рамках циркового шоу зрители увидели номер Ярослава Запашного «Тигры на земле и в воздухе», выступления мастеров высшей школы верховой езды, а также групповых жонглеров, эквилибристов на штейн-трапе и другие номера. Тысячу билетов подопечным передал челябинский филиал фонда «Защитники Отечества».

«Уже ряд городов Российской Федерации Ярослав Запашный проехал со своей программой. И везде подопечных фонда „Защитники Отечества“ — членов семей погибших, ветеранов боевых действий — они отмечают своими благотворительными программами: практически тысячу билетов передали для наших подопечных», — поделилась руководитель филиала по Челябинской области Галина Гаврилова.

Министр культуры Алексей Бетехтин вручил Ярославу Запашному благодарность от главы региона, отметив важность благотворительной направленности представлений цирка. Зрители были в восторге от захватывающих внимание цирковых номеров.

«Огромное спасибо, цирк был очень интересным, мы с таким удовольствием посмотрели. Мишка смеялся, номера потрясающие. Сказать, что это восторг, — ничего не сказать», — поделилась впечатлениями челябинка Людмила Васильевна.