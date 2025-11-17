В Челябинске ветераны СВО проводят уроки мужества для школьников

Ученики гимназии № 76 отправили письма и сувениры бойцам

В Челябинске ветераны СВО проводят уроки мужества для школьников. Учащиеся гимназии № 76 на уроке мужества, который прошел в челябинском филиале Фонда «Защитники Отечества», написали письма бойцам, а также сделали своими руками сувениры. Их передадут «за ленточку».

Для участников СВО — это мощная поддержка: ни одно письмо не остается непрочитанным.

«Я знаю много бойцов, которые носят на рюкзаках сувениры, которые им пришли от школьников. Работает как талисман, оберег и много их не бывает», — пояснил председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Сергей Бормотов.

В письмах ученики стараются подбодрить бойцов, выражая при этом благодарность и поддержку:

«Я написала солдатам о том, что они делают важное дело для нас всех, они защищают нас, наше будущее, защищают нашу жизнь. Без определенных личностных качеств невозможно этого сделать, и потому мы ими очень гордимся. Написала, что мы ждем их», — поделилась ученица 9В класса гимназии № 76 Полина.

Медали, фронтовые вещи и письма самих бойцов сегодня представлены в Музее СВО, который работает на базе челябинского филиала Фонда «Защитники Отечества».