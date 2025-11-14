В Челябинске ветераны СВО и герои Южного Урала осваивают ораторское мастерство

Интенсив необходим для публичных выступлений и уроков мужества

В Челябинске ветераны СВО и участники программы «Герои Южного Урала» осваивают ораторское мастерство. Образовательный проект общества «Знание» необходим для успешного проведения публичных выступлений, патриотических встреч и уроков мужества. Организатором двухдневного интенсива для бойцов стал челябинский филиал фонда «Защитники Отечества».

«Сегодня патриотическое воспитание молодежи очень важно. Поэтому мы пришли к выводу, что необходимо бойцов подготовить к тому, чтобы они более профессионально, подготовленно, с определенным опытом могли предоставлять информацию. Потому что не каждому от природы дано красноречие. Также важно уметь грамотно отвечать на острые вопросы. Интенсив по ораторскому мастерству проходит как для ветеранов СВО, так и для членов их семей», — уточнила руководитель челябинского филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.





Основными техниками публичных выступлений и методиками подготовки к ним со слушателями поделилась телеведущая, лектор Российского общества «Знание» Ольга Зиналиева.

«Сегодня важно помочь тем, кто решил пойти в лекторскую историю, не просто рассказывать о своем боевом пути, а вести борьбу словом, потому что идет „гибридная война“, в том числе информационная. И здесь у ребят, наверное, такая особая миссия, которая зачастую гораздо сложнее, на мой взгляд, чем борьба оружием. Потому что вести борьбу словом надо уметь, надо не просто рассказывать, а доносить правильно информацию, держать внимание аудитории», — считает Ольга Зиналиева.





Часть лекции телеведущая посвятила освоению практических методик, пригласив выступить перед слушателями самих бойцов. В их числе участники программы «Герои Южного Урала», которые завершили обучение по двум модулям и сейчас проходят стажировку в правительстве, Заксобрании области и региональных министерствах.

«Нам, как будущим управленцам, необходимо правильно уметь говорить и доносить информацию. У меня планируется посещение техникума, там будет порядка 150—200 человек. Предстоит перед большой аудиторией рассказывать о себе, своем боевом пути. Мне будут задавать самые разные вопросы, и хотелось бы, чтобы не было сильного волнения, чтобы я спокойно мог провести этот урок мужества. На лекции мы узнали, как правильно выстраивать свою речь, зачем нужны паузы, как отвечать на неудобные вопросы аудитории», — рассказал участник программы «Герои Южного Урала» Сергей Бондарчук, который проходит стажировку в Заксобрании Челябинской области.





По словам Станислава Сабирова, который также является участником программы «Герои Южного Урала», бойцу зачастую сложно выразить словами те эмоции, переживания, ту боль, которую пришлось испытать «за ленточкой». Иногда слов просто не подобрать.

«На уроках мужества ребята часто спрашивают: „Убивал людей?“ И этот вопрос неподготовленного человека может просто поставить в тупик. Для нас лекция по ораторскому искусству — это возможность научиться эффективно доносить свои мысли. Вообще учеба проходит отлично, много полезного узнаем. Второй модуль программы „Герои Южного Урала“ был про экономику, бюджет, налоги. Сейчас прохожу стажировку в Минстрое региона, поскольку сам ранее работал в строительной отрасли, знаю специфику», — пояснил Станислав Сабиров.





В Челябинске третий модуль программы «Герои Южного Урала» начнется в январе. Участники уже прошли второй блок и сдали экзамен. За десять дней 60 участников изучили основы экономической, бюджетной, промышленной, аграрной политики и налоговой системы. Следующий модуль будет направлен на изучение системы регионального и муниципального управления.