В Челябинске ветеранам ВОВ выплатят по 5 тысяч рублей

130 инвалидов и участников войны также получат именные открытки с Днем Победы

В Челябинске ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны единовременно выплатят пособие в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, ветеранам направят именные поздравительные открытки от главы города, сообщили в мэрии.

«Поздравительные открытки за подписью Главы города Натальи Котовой доставляются на домашние адреса инвалидов, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников фашизма, членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, лиц, работавших в тылу», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в честь 77-й годовщины Победы по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера южноуральцы — ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.