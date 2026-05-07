В Челябинске ветеран СВО открыл свое дело после обучения в центре «Мой бизнес»

Денис Барышников начал заниматься благоустройством садовых участков

В Челябинске ветеран спецоперации Денис Барышников смог реализовать свою мечту — открыть собственное дело. Вернувшись с передовой, боец воспользовался возможностью и прошел обучение в рамках федеральной программы «СВОй бизнес» и в региональном центре «Мой бизнес» — «СВОй в деле». Знания и кейсы позволили ему запустить бизнес по благоустройству садовых участков.

«Те знания, которые я получил в центре „Мой бизнес“, помогли перейти от слов к делу. Очень структурированное и понятное обучение. Особенно приятно было, что со мной был на связи бизнес-тренер, давал советы и отвечал на вопросы в любое время. Буду и дальше развивать свое дело, хочу получить более крупные заказы — скверы, парки, производственные площадки», — рассказал Денис Барышников.

Ветеран СВО планирует развивать свой бизнес, в том числе с помощью поддержки от государства. Сейчас он оформляет документы, чтобы получить финансирование в рамках соцконтракта.

Как отметила генеральный директор центра «Мой бизнес» Челябинской области Ирина Казанцева, с 2025 года обучение по программе уже прошли 50 участников СВО и членов их семей. Специалисты центра могут не только провести обучение, но и объяснить, на какие меры поддержки от государства может рассчитывать бизнес.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».