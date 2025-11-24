В Челябинске ветеран СВО обучает английскому детей сослуживцев

Курс запустили в пилотном режиме

В Челябинске дошколят из семей участников спецоперации начали обучать английскому языку. Это пилотный проект, который реализуют в благотворительном фонде «Объединение.РФ». Ключевая особенность курса — игровой формат, который позволяет получать знания в непринужденной обстановке, сообщили в пресс-службе фонда.

Английский ребятам в возрасте 6—7 лет преподает ветеран СВО, участник программы «Герои Южного Урала» Александр Заозеров. До того как отправиться в зону спецоперации, он успешно обучал иностранному языку детей как в России, так и в Китае.

«Главное — это игра. Дети обожают играть, и когда мы вместе танцуем, поем, они с радостью включаются в процесс и с энтузиазмом осваивают новое»,— поделился Александр Заозеров.

Руководитель фонда Артем Барбашин отметил, что начали именно с английского потому, что есть спрос. В будущем запустить курсы планируют для малышей и ребят в возрасте от 8 до 12 лет.

Ветераны спецоперации и участники программы «Герои Южного Урала» успешно адаптируются в мирной жизни. Программа реализуется по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Не так давно Алексей Рожков принял участие в заседании Общественной молодежной палаты при Заксобрании Челябинской области. Иван Гайдук открыл фотовыставку Сергея Коляскина «Сила в правде» в челябинском ЮУрГГПУ и рассказал студентам о службе и возвращении к мирной жизни. А Виктор Колодяжный осваивает азы управления в родном Коркино.