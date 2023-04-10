В Челябинске весенняя уборка города завершится до конца апреля

Все работы по наведению порядка должны закончиться к майским праздникам

Улично-дорожная сеть города, как и все улицы, должны быть чистыми к 1 мая. Такую задачу на аппаратном совещании в мэрии поставила глава Челябинска Наталья Котова в понедельник, 10 апреля. Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов доложил, что за прошедшую неделю было убрано более 1100 кубометров мусора, а ямочный ремонт сделали на площади в 2350 квадратных метров.

«Я вижу, как подрядчики ведут работу по уборке, покраске и мойке декоративных ограждений. Задача — к 1 мая навести порядок. Максимальное ускорение работ может возникнуть после 20-го числа. Сейчас уборка идет размеренно, но можно ускориться и сейчас, потому что температурный режим позволяет это делать. Нужно более активно мыть дороги с моющими средствами, пылесосами убирать пыль с прилотковой части», — заявила градоначальница.

Мэр отметила, что лучше всего распределить работы на оставшиеся три недели уже сейчас. Кстати, жители Северо-Запада пожаловались на один из пылесосов, который работал на проспекте Победы. Наталья Котова отметила, со ссылкой на эти жалобы, что этот пылесос почему-то работал без воды. Выяснилось, что техника принадлежит субподрядчику «Строймеханизации».

«Это надо рассматривать не как нормальное явление. С подрядчиком нужно жестко разбираться: мы с вами делаем уборку, чтобы, наоборот, пыли не было. С руководителем надо разговаривать на эту тему», — сказала Наталья Котова.

Андрей Ксензов добавил, что компании выдали предписание на техническое обслуживание пылесоса, а случившееся объяснил техническим сбоем. Кроме того, дорожники, по его словам, сейчас сосредоточены на приведении в порядок урн и лавочек на остановках, на уборке тротуаров и газонов. На этой неделе начнется подготовка к нанесению разметки на улицах.