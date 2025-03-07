В Челябинске вернули слух и равновесие двум женщинам с редким заболеванием

К 8 Марта хирурги провели уникальные операции по лечению болезни Меньера

Две женщины, страдающие от редкого и мучительного заболевания — болезни Меньера, обрели надежду на нормальную жизнь. Ведущий отохирург из Санкт-Петербурга Владислав Кузовков совместно с заведующим отделением оториноларингологии ЧОКБ Ильей Скирпичниковым провели им сложнейшие операции, сообщает пресс-служба челябинской клиники.

Болезнь Меньера — это патология вестибулярного аппарата, вызывающая избыток жидкости во внутреннем ухе. Патология вызывает сильнейшие головокружения, тошноту, рвоту и потерю слуха. Одна из пациенток, Виктория Васильева, рассказала, как болезнь, диагностированная два года назад, разрушала ее жизнь.

«Приступы случались внезапно, земля уходила из-под ног, я не могла работать, даже спать. Это происходит резко — на работе, в транспорте — где угодно. Резко начинает все съезжать в стороны, головокружение, давление в ухо, шум, резкая рвота. Муж забирал приезжал и забирал меня прямо с улицы», — вспоминает Виктория.

Медики долго искали причину плохого самочувствия женщины. Лечили сосуды и даже позвоночник. Прописанное лечение не помогало, но при этом больничный женщине не давали — Виктория страдала от недуга годами.

Операция помогла воссоздать дренаж-отток лишней жидкости и устранить симптомы болезни.

Главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман подчеркнул важность сотрудничества с ведущими специалистами страны и внедрения новых технологий в регионе. Он отметил, что проведение таких операций стало возможным благодаря наличию современного оборудования, высококвалифицированных специалистов и стремлению к постоянному профессиональному развитию.

Благодаря совместной работе врачей обе пациентки получили шанс на новую, полноценную жизнь, забыв о мучительных приступах болезни Меньера.