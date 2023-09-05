В Челябинске велополосу на Комсомольском проспекте уберут до 15 сентября

Дорожники меняют разметку на участке этой магистрали

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил муниципальный контракт на замену разметки на Комсомольском проспекте. Изменения заметили читатели ИА «Первое областное», которые сообщили, что на крайней правой полосе появились штрихи под новую дорожную разметку, а существующие линии убирают. В пресс-службе мэрии Первому областному информагентству объяснили, что на магистрали уберут велосипедную полосу, а также выполнят ряд других работ.

Контракт предполагает удаление и нанесение горизонтальной дорожной разметки на участке Комсомольского проспекта от улицы Каслинской до Чичерина. Делается это для того, чтобы привести технические средства организации движения в соответствие с требованиями нормативной документации и проектом организации движения.





«Среди основных изменений: ликвидация велополос, увеличение протяженности прерывистых линий разметки для въезда и выезда на полосы маршрутных транспортных средств, увеличение протяженности дополнительных полос для поворота налево», — сообщили в администрации города.

Работы должны закончить к 15 сентября. Напомним, что в Челябинске в этом году добавили 15 км выделенных полос для общественного транспорта. Власти планируют увеличить скорость движения автобусов и троллейбусов, чтобы транспорт приходил вовремя и ходил по графику. «Выделенки» появились на проспекте Ленина, на улицах Молодогвардейцев и Чичерина, а также на Рождественского.

Кстати, Комсомольский проспект в следующем году продлят в районе Градского Прииска. На первом этапе обустроят 228 метров полотна. Эти работы обойдутся бюджету в 148 млн рублей.