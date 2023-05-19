В Челябинске вдоль оживленной магистрали высадили почти 200 молодых сосен

Подрядчику предстоит ухаживать за хвойными деревьями

На улице Индивидуальной, которая ведет в Шагол и микрорайон Парковый, высадили 196 новых деревьев. Молодые сосны появились вдоль проезжей части на участке от Свердловского тракта до улицы Березовой. Как сообщили в пресс-службе мэрии, каждое насаждение находится на гарантии, а подрядчик должен будет ухаживать за этими хвойными деревьями.

На этой неделе мэр Челябинска Наталья Котова поручила провести инвентаризацию всех зеленых насаждений, которые были высажены в 2022 году. Некоторые молодые деревца не пережили зиму, особенно это видно в Чурилово, где из земли торчат голые стволы пирамидальных тополей. Городские власти пообещали предъявить подрядчикам требования о замене деревьев за свой счет.

«Те деревья, которые попадают под замену, будут обновлены за счет подрядчиков в ближайшие недели», — сообщили в администрации города.

Кстати, в том же Чурилово в этом году высадят 270 деревьев и 4 тысячи кустарников на улицах 2-й и 3-й Эльтонской. Там продолжается строительство новых дорог. Аналогичное благоустройство пройдет в Саду камней возле «Юности»: сейчас мэрия ищет подрядчика, который высадит ивы, дубы, яблони и рябины за 22,7 млн рублей. Крупномерные деревья будут и в Парковом, где планируют возвести новый сквер и экотропу.