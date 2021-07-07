В Челябинске вандалы разбили девять остановок

Власти направят заявление в правоохранительные органы

В среду, 7 июля, в Челябинске неизвестные разгромили девять остановок общественного транспорта на автодороге «Меридиан», сообщили в мэрии. Павильоны находятся на садовом маршруте.

«МБУ „Геоцентр города Челябинска“ направит заявление в правоохранительные органы», — уточнили в городской администрации.

Это не первые случаи разгрома остановок общественного транспорта в Челябинске. Ранее в Ленинском районе Челябинска вандалы разгромили пять остановочных комплексов на Копейском шоссе.

Автор: Алиса Шемеляк