В Челябинске вандалы повредили новый инклюзивный сквер

Общественное пространство простояло целым всего несколько дней после открытия

Первый в Челябинске инклюзивный сквер открылся неделю назад, но уже пострадал от рук вандалов. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации. В мэрии уточнили, что в сквере полностью разрушили одну из скамеек.

«Призываем горожан бережно относиться к объектам благоустройства и уважать чужой труд», — обратились власти к горожанам.

Сквер находится на углу улиц Труда и Володарского. Основная идея — чтобы он был доступен всем, независимо от возраста и особенностей здоровья. Там есть детская и спортивная площадки, зоны для пикника и игр, сенсорный сад. Покрытия дорожек отличаются тактильно, по цвету и звуку, чтобы было легче ориентироваться слабовидящим.

В мэрии отмечают, что новое пространство пользуется большой популярностью у горожан.