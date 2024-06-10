В Челябинске в жаркие дни будут поливать тополиный пух

К работе во дворах привлекут коммунальщиков

В Челябинске организуют полив территорий, где растут тополя, такое поручение дала глава города Наталья Котова в ходе аппаратного совещания в мэрии.

«В предстоящие дни в Челябинске ожидается 30-градусная жара, в этой связи в администрацию поступило обращение МЧС организовать профилактические противопожарные мероприятия. Поэтому нужно дополнительно поливать места, где летит тополиный пух», — сказала, в частности, градоначальница.

Она добавила, что в дворовых территориях к этой работе следует привлечь управляющие компании.