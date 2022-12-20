В Челябинске в январские праздники будут работать три дежурных ЗАГСа

Публикуем график работы учреждений

Администрация Челябинска опубликовала графики работы ЗАГСов в новогодние праздники с 1 по 8 января 2023 года. Согласно распоряжению, размещенному на сайте мэрии, часть учреждений не будет работать в эти дни. Еще несколько ЗАГСов установили несколько рабочих дней в длинные каникулы.

«Режим работы и график приема граждан Курчатовского, Тракторозаводского, Центрального и Металлургического отделов ЗАГС с 1 по 8 января 2023 года включительно являются нерабочими праздничными днями»,— говорится в документе.

В Ленинском районе ЗАГС будет работать во вторник, 3 января, с 8:30 до 17:30. Часы приема граждан — с 8:30 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. Обеденный перерыв — с 12:00 до 12:45. Остальные дни — нерабочие.

В Советском районе ЗАГС будет работать в пятницу, 6 января, по тому же графику, что и отдел ЗАГС в Ленинском районе. Остальные дни также будут выходными.

Специализированный отдел ЗАГС в новогодние праздники будет работать 3 и 6 января с 8:30 до 17:30. Граждане смогут обратиться со своими вопросами с 9:00 до 17:00. Перерыв — с 12:00 до 12:45.

Более подробно о графиках работы Почты России, МФЦ и других учреждений читайте на нашем сайте в ближайшее время.