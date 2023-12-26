В Челябинске в усиленном режиме будут расчищать от снега тротуары, остановки и дворы

В ближайшие часы осадки не прекратятся

В ближайшие часы в Челябинске сосредоточатся на расчистке от снега тротуаров, остановок общественного транспорта и внутридворовых проездов. Такое решение было принято на штабе, проведенном в администрации Челябинска, сообщили в мэрии.

По данным администрации, сейчас на дорогах работает 250 единиц техники и 572 рабочих. На уборку снега на придомовых территориях управляющие компании вывели почти 1700 дворников и 63 единицы техники.

Основные дороги находятся в проезжем состоянии. Их расчистка от осадков продолжается.

Ранее синоптики предупреждали челябинцев о штормовом ветре, обильных снегопадах, метелях и гололеде на дорогах от наката.