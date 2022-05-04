В Челябинске на улице Коммуны на участке от Цвиллинга до Советской ограничили движение транспорта. Мэрия пояснила, что временные неудобства связаны с аварией на водоводе. МУП «ПОВВ» ведет восстановительные работы. О снятии ограничений сообщат дополнительно.
Порыв на водоводе, принадлежащем МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», произошел 4 мая на участке между ТРК «Куба» и бульваром Славы. Идут аварийно-восстановительные работы. В мэрии попросили автовладельцев скорректировать свои маршруты.
«Движение автотранспорта на указанном участке будет восстановлено после полного устранения аварийной ситуации», — пояснили в мэрии.
Между тем подобная авария на улице Коммуны была два месяца назад. Тогда на участке от улицы Советской до Цвиллинга со стороны правительства области произошла авария на водоводе и провал асфальта. Порыв и дорожное полотно восстановили только на следующий день.