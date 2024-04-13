В Челябинске в третий раз отпразднуют День защиты людей

Праздник, родившийся в 2021 году на Урале, станет общероссийским

Примерить боевую одежду пожарного, залезть на автоцистерну, сдать кровь или записаться в волонтеры — все это можно будет сделать в центре Челябинска, где в воскресенье, 14 апреля, пройдет День защиты людей. Праздник, придуманный на Южном Урале три года назад, посвящен тем, кто готов помогать, и делает это каждый день по зову сердца.

И таких людей очень много, говорит инициатор праздника, PR-директор компании «Интерсвязь» Екатерина Колбышева.

«Главный смысл нашего праздника — чтобы люди знали имена людей, которые их защищают по своей профессии и по велению сердца, чтобы знали, куда можно обратиться в различных жизненных ситуациях», — рассказала она в интервью радиостанции BFM Челябинск.

В это воскресенье на площади Революции представят свои экспозиции более 30 организаций. Среди них — поисково-спасательная служба, Россоюзспас, врачи, пожарные, полиция, юристы, благотворительные организации, «Лиза Алерт» и многие другие.

«С девяти утра на площади будет работать Служба крови, туда могут прийти доноры (нужен паспорт); с 12.30 пройдет конкурс детских рисунков — на темы „Открытый мир“ и „Любимый Челябинск“; с часу дня на сцене развернется огромное действо, в ходе которого мы будем постоянно рассказывать о тех людях, которые помогают и спасают. Вишенкой на торте станут показательные выступления бойцов Россоюзспаса», — говорят в оргкомитете.

Все желающие смогут посетить выставку спецтехники, почувствовать себя настоящим огнеборцем и залезть на автоцистерну, специальный пожарный автомобиль или взглянуть на всех с пожарной автолестницы.

Добавим, третий День защиты людей станет общероссийским праздником. По словам Екатерины Колбышевой, 14 апреля челябинцы передадут эстафету Вологде, а она еще через неделю — Норильску.