В Челябинске в Тракторозаводском районе на дорогах частично закроют движение

Замена трамвайных путей начнется с 1 мая

В Челябинске в Тракторозаводском районе пройдет замена трамвайных путей. Из-за работ на некоторых участках дорог частично ограничат или закроют движение транспорта. В мэрии Челябинска указали сроки, улицы, а также порядок организации движения автомобилей и общественного транспорта.

Движение на перекрестке улицы Горького и проспекта Победы частично закроют. В рамках первого этапа с 8 часов 1 мая до 20 часов 5 июня движение автотранспорта будет организовано:

• по ул. Горького в сторону Комсомольской пл. — только направо, прямо и налево закрыто;

• по ул. Горького в сторону ул. Механической — только направо, прямо и налево закрыто;

• по пр. Победы в сторону Героев Танкограда — полностью закрыто;

• по пр. Победы в сторону Меридиана — без ограничений.

Во время проведения второго этапа с 20 часов 5 июня до 20 часов 20 июня движение автотранспорта будет организовано:

— по ул. Горького в сторону Комсомольской площади — без ограничений;

— по ул. Горького в сторону ул. Механической — направо закрыто, движение прямо и налево по левой полосе;

— по пр. Победы в сторону Героев Танкограда — направо, прямо и налево — по крайним левым полосам;

– по пр. Победы в сторону Меридиана — без ограничений.

О сроках закрытия движения трамваев мэрия города обещала сообщить дополнительно.

Напомним, в апреле в Челябинске продолжили начатый осенью 2021 года ремонт трамвайных путей. Работы идут в рамках транспортной реформы в городе. Кроме замены, предусмотрен ремонт, а местами и обособление путей для предоставления приоритета общественному транспорту.