В Челябинске в теплую погоду на катках ажиотаж

Специальная система охлаждения сохраняет лед от таяния

В Челябинске сегодня, 4 января, на городских катках ажиотаж. Горожане приходят сюда семьями с детьми и большими компаниями друзей. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Специальная система охлаждения позволяет каткам города работать даже в +1°. Открыты катки в парке им. Терешковой и ПКиО. По словам посетителей, лед отличный — без выбоин и накатов. Коньки можно взять напрокат. Для хранения вещей есть камеры. Работает фудкорт и биотуалеты.





В связи с теплой погодой в Челябинске 4 января временно закрыт для посещения ледовый городок «Остров сокровищ» на площади Революции, а также каток в городском саду им. А.С.Пушкина. В управлении культуры отметили, что об открытии городка будет известно позже, а вот каток будет недоступен 4 и 5 января.

Напомним, этой зимой в Челябинске обещали залить около 90 кортов и 35 ледовых коробок во дворах.