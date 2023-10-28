В Челябинске в сетевую воду добавят зеленый краситель для выявления утечек

Вода в кранах горожан будет идти обычной

В поселке Смолино в Челябинске воду в теплосетях покрасят в зеленый цвет для быстрого обнаружения утечек. В пресс-службе мэрии уточнили, что для подкрашивания воды будут использовать пищевой краситель «Уранин-А», безопасный для человека.

«30 октября в контур котельной „Агромаш“ в поселке Смолино введут пищевой краситель „Уранин-А“. Он имеет органическое происхождение, не представляет опасности для людей и окружающей среды, используется для изучения путей следования вод, подкрашивания шампуней и пен для ванн, воды в аквариумах и водоемах, других декоративных целей»,— уточнили в пресс-службе администрации города.

Зеленый цвет позволит быстрее выявлять утечки в системах теплоснабжения и устранять их, а также исключит смешение горячей воды, предназначенной для бытовых нужд, с той, которая используется для отопления.

Жителей Челябинска попросили сообщать об обнаружении на поверхности земли или в кранах зеленой воды по телефонам компании МУП «ЧКТС» 723-08-62 и 723-01-87.