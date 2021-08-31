В Челябинске в сентябре заменят около 500 засохших деревьев

Зеленые насаждения высадят по гарантийным обязательствам

В Челябинске с наступлением прохладных дней возобновили работу подрядчики, которые должны заменить неприжившиеся деревья. Около 500 деревьев будут высажены к 20 сентября по городу. В мэрии обнародовали скорректированный график замены зеленых насаждений.

Так, подрядная компания ООО «Стройком» заменит 211 высохших молодых тополей, дубков и яблонь. Саженцы не прижились в сквере на северо-западе города по улице Академика Королева от улицы Братьев Кашириных до 250-летия Челябинска.

А вдоль разделительной полосы по улице Гагарина будет высажено почти 3 тысячи кустов кизильника подрядчиком ООО «Промстрой». Компания уже провела замену неприжившимся деревьям и кустарникам на развязке Свердловского проспекта и улицы Труда. Здесь пересадили саженцы черемухи, яблони, кусты роз и пузереплодника.

Фирма «Петербургский ландшафт» ведет замену на 11 объектах. По улицам Российской, Свободы, Кирова, Островского проводятся работы по удалению неприжившихся насаждений. По гарантийным обязательствам подрядчики должны высадить 463 дерева до 20 сентября.