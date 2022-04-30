В Челябинске в Родительский день запустят два дополнительных автобуса до кладбищ

Публикуем расписание общественного транспорта

3 мая, в Родительский день, в Челябинске запустят два дополнительных автобуса до Градского и Преображенского кладбищ. До остальных кладбищ можно будет добраться на существующих автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах, сообщили 30 апреля в пресс-службе администрации Челябинска.

До Градского кладбища каждые 10-15 минут будет ходить автобус «Чичерина — Градский прииск». Первый рейс от улицы Чичерина будет отправляться в 9:00, последний рейс от Градского кладбища — в 19:00.

До Преображенского кладбища запустят автобус по маршруту «Чичерина — Преображенское кладбище», который будет ходить каждые 20-30 минут. Первый рейс от Чичерина — в 9:10, последний рейс от Преображенского кладбища — 18:40.

Стоимость билета по наличному и безналичному расчету составит 23 рубля, по транспортной карте — от 20,7 до 23 рублей. Все льготы сохранены.

До Успенского кладбища челябинцы смогут добраться на обычных маршрутах:

автобусных №№ 15, 31, 47, 71;

троллейбусных №№ 7, 14;

трамвайных №№ 3, 14, 18, 20.

До Митрофановского кладбища будет идти следующий транспорт:

автобусы №№ 14, 23, 28, 51, 52;

троллейбусы №№ 5, 7, 12, 16.

До Шершневского кладбища следуют только автобусы:

№№ 60с, 67с, 136К, 158К (остановка «Развилка»);

№№ 2, 16, 23 (остановка «поселок Шершни»).

До Фатеевского кладбища можно добраться на автобусах и троллейбусе:

автобусы №№ 27, 33 (остановка «Кладбище»);

автобус № 123 (остановка «Мясокомбинат»);

троллейбус № 25 (остановка «ЧКПЗ»).

До Смолинского кладбища идут только автобусы:

№№ 14, 52 (остановка поселок Смолино);

№№ 28, 37с (остановка «7-й километр»).

До Сухомесовского кладбища можно добраться на автобусе № 483, Сосновского — на автобусе № 51, Новопольского — на автобусах №№ 42 и 44, Краснопольского — на автобусе № 212.