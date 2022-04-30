3 мая, в Родительский день, в Челябинске запустят два дополнительных автобуса до Градского и Преображенского кладбищ. До остальных кладбищ можно будет добраться на существующих автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах, сообщили 30 апреля в пресс-службе администрации Челябинска.
До Градского кладбища каждые 10-15 минут будет ходить автобус «Чичерина — Градский прииск». Первый рейс от улицы Чичерина будет отправляться в 9:00, последний рейс от Градского кладбища — в 19:00.
До Преображенского кладбища запустят автобус по маршруту «Чичерина — Преображенское кладбище», который будет ходить каждые 20-30 минут. Первый рейс от Чичерина — в 9:10, последний рейс от Преображенского кладбища — 18:40.
Стоимость билета по наличному и безналичному расчету составит 23 рубля, по транспортной карте — от 20,7 до 23 рублей. Все льготы сохранены.
До Успенского кладбища челябинцы смогут добраться на обычных маршрутах:
- автобусных №№ 15, 31, 47, 71;
- троллейбусных №№ 7, 14;
- трамвайных №№ 3, 14, 18, 20.
До Митрофановского кладбища будет идти следующий транспорт:
- автобусы №№ 14, 23, 28, 51, 52;
- троллейбусы №№ 5, 7, 12, 16.
До Шершневского кладбища следуют только автобусы:
- №№ 60с, 67с, 136К, 158К (остановка «Развилка»);
- №№ 2, 16, 23 (остановка «поселок Шершни»).
До Фатеевского кладбища можно добраться на автобусах и троллейбусе:
- автобусы №№ 27, 33 (остановка «Кладбище»);
- автобус № 123 (остановка «Мясокомбинат»);
- троллейбус № 25 (остановка «ЧКПЗ»).
До Смолинского кладбища идут только автобусы:
- №№ 14, 52 (остановка поселок Смолино);
- №№ 28, 37с (остановка «7-й километр»).
До Сухомесовского кладбища можно добраться на автобусе № 483, Сосновского — на автобусе № 51, Новопольского — на автобусах №№ 42 и 44, Краснопольского — на автобусе № 212.