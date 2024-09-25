В Челябинске в роддоме начнут проводить экскурсии

Будущих родителей ознакомят с условиями клиники

В городской клинической больнице № 8 областного центра 26 сентября, а также, по предварительной информации, 10 и 24 октября организуют бесплатные экскурсии в родильный зал, отделение патологии и послеродовые палаты.

Будущим мамам расскажут о методах обезболивания во время родов, условиях пребывания и правилах ухода за новорожденным.

С апреля этого года будущие родители могут ознакомиться с работой областного перинатального центра. В учреждении есть на что посмотреть: индивидуальные родильные залы с санузлом и душевой, современный ремонт, удобные кровати-трансформеры, есть возможность использовать коврики и фитболы для облегчения боли во время схваток. В дополнение к этому — ароматерапия.